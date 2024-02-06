Министерство национальной обороны страны рассматривает все сценарии, особенно самые плохие.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос об угрозе нападения России, сообщил, что рассматривает все сценарии военных угроз в стране и с особой серьёзности относится к тем, которые являются самыми плохими. Он подчеркнул, что сказанное им - не просто слова на ветер.

Польский министр также отметил, что подготовка к каждому из возможных сценариев очень важна. В первую очередь, сейчас польская армия проводит аудит для восполнения нехватки оружия и боеприпасов, как следствие оказания военной помощи Украине. Он добавил, что лично для него важны не только большие закупки, но и общая экипированность польских военных.

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Владислав Косиняк-Камыш считает, что ситуация в мире становится крайне серьёзной не только в Европе, в частности Украине, но и во всём мире, особенно в регионе Чёрного моря и Тихого океана. Он напомнил и о своём обещании, данном на саммите в Брюсселе, что уже к 2024 - 2025 годам Польша будет готова присоединиться к созданию сил быстрого реагирования Европейского союза.