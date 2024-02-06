Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Некоторое время назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом призвал венгерский парламент ратифицировать заявку Швеции на вступление в североатлантический альянс. До этого момента единственным препятствием для шведских властей в их амбиции вступить в военный блок была Турция и Венгрия, но турецкий парламент и президент 26 января 2024 года всё же одобрили заявку страны.

Однако, как стало известно, венгерский парламент не смог проголосовать по вопросу членства Швеции в НАТО, так как заседание попросту не собрало кворум (необходимое количество присутствующих, чтобы встреча считалась состоявшейся)

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Депутаты от правящей партии Венгерский гражданский союз («Фидес»), которую возглавляет как раз таки Орбан, попросту не явились на заседание. Таким образом внеочередное заседание было фактически сорвано, ведь большая часть депутатов отсутствовала, а оппозиционные партии не смогли бы единогласно принять решение.

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На текущий момент Швеция ожидает исключительно одобрения Венгрией её заявки, после чего Йенс Столтенберг отправит официальное уведомление шведским властям с предложением вступить в НАТО.