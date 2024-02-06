Это уже предусмотрено в плане военных поставок.

Известно, что уже в 2024 году первые американские истребители F-16 могут встать на патрулирование воздушного пространства Украины, но в первую очередь их будут использовать для нанесения ударов по российским логистическим объектам в зоне боевых действий.

Командующий Объединёнными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что после того, как украинская армия получит американскую авиационную технику, на вооружение страны также поступят ракеты с дальностью поражения целей в 300 - 500 километров. Всё это уже является запланированной поставкой и, как добавил украинский генерал, позволит украинским военным добиться больших успехов на поле боя.

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Сергей Наев также отмечает, что после того, как Украина получила от Соединённых Штатов Америки реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, российские военные были вынуждены адаптироваться под новые условия и перенести полевые составы, пункты управления и логистические объекты на расстояние более 100 километров от линии боевого соприкосновения. Таким образом большая часть целей российской армии оказалась вне досягаемости украинских военных. Исправить ситуацию можно только дальнобойными ракетами или современными истребителями.