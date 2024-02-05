По данным издания, командование ставит март крайним сроком взятия города.

Издание Forbes пишет, что Россия сконцентрировал порядка 500 танков, более 600 боевых машин пехоты и 40 тысяч человек личного солдата для наступления на Купянском направлении с целью взятия города, откуда российскую армию вытеснили осенью 2022 года.

Предполагается, что российской группировке войск противостоит всего лишь около 10 украинских бригад общей численностью 20 тысяч солдат, а также несколько сотен танков, боевых машин и артиллерийских установок. Главной проблемой в этой ситуации является даже не численное меньшинство, а дефицит боеприпасов: Россия имеет пятикратное огневое превосходство, чем пользуется, сосредотачивая артиллерию и не боясь ответных ударов.

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В то же время украинская армия может ответить российским военным лишь FPV-дронами, которые летают на дистанцию до двух - трёх километров, когда артиллерийские установки базируются за 15 - 25 километров от линии боевого соприкосновения.

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Forbes называют март крайним сроком, который военное командование поставило российской армии. Связано это с тем, что именно в том месяце пройдут президентские выборы в России.