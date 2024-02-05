Речь о двусторонних договорённостях, предусматривающих расширенное сотрудничество между странами.

На саммите НАТО в Вильнюсе страны-участники североатлантического альянса приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой не присоединилось только шесть стран. Документ предусматривал сотрудничество стран с украинским правительством в оборонной сфере. Однако заключить более конкретный договор украинские власти планировали на двусторонней основе с каждым из членов блока, что, например, произошло недавно, когда Великобритания подписала договор о безопасности.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Германия может заключить аналогичный договор с Украиной уже через неделю - на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 16 по 18 февраля.

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По данным издания, документ уже имеет черновой вариант, но никакие детали немецкое правительство не разглашает. Известно, что соглашение между странами обсуждалось во время телефонного разговора немецкого канцлера Олафа Шольца и украинского президента Владимира Зеленского.

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В то же время вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила FAZ, что текст соглашения ещё не прошёл все этапы одобрения, но в целом уже готов.