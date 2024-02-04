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Nacvark
Джо Байден набрал 96% голосов на праймеризе в Южной Каролине
Его основные конкуренты набрали менее двух процентов.

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С началом текущего года в Соединённых Штатах Америки стартовали внутренние выборы (праймериз) в Республиканской и Демократической партиях, где будет решаться, кто представит политическую силу на президентских выборах. Стоит отметить, что Джо Байден и Дональд Трамп не единственные кандидаты на пост президента, хотя и наиболее вероятные.

В соответствии с запланированным графиком, в Республиканской партии прошло уже два праймериз, где Дональд Трамп набрал около 51% и 54,4% голосов. Его основной конкурент Рон ДеСантис снялся с выборов, а Никки Хейли не пользуется такой популярностью, хотя в Нью-Гэмпшире смогла составить Трампу определённую конкуренцию, набрав 43,3% голосов.

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В Демократической партии консолидация вокруг Джо Байдена, как основного кандидата на пост президента, гораздо выше. В Нью-Гэмпшире он смог набрать 63,6% и, по данным CNN, на прошедших вчера праймериз в Южной Каролине результат оказался ещё выше - 96%. В то же время конкуренты Байдена, конгрессмен Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямсон, набрали менее 2% каждый.

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Учитывая тенденцию уже прошедших праймериз, можно с практически стопроцентной вероятностью утверждать, что Байден и Трамп встретятся на президентских выборах, хотя рейтинги действующего американского президента среди демократов выше, чем у экс-президента среди республиканцев.

#сша #байден
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