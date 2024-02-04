Президент Польши Дуда: Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, исторически он принадлежал России. В то же время, польский президент считает возможным решить ситуацию с Луганском и Донецком.

В интервью польскому YouTube-каналу Kanal Zero действующий президент Польши Анджей Дуда выразил своё мнение по поводу дальнейших действий Украины в зоне боевых действий и её возможностях по возвращению утраченных территорий.

Польский президент выразил сомнение, что Украина сможет вернуть Крым. Более того, он подчеркнул, что исторически Крымский полуостров большую часть времени находился в руках России. В то же время Дуда считает возможным решение ситуации военным путём с возвращением Луганска и Донецка, а если этого не случится, то, по его мнению, велика вероятность повторение конфликта в будущем.

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Своими словами Дуда навлёк на себя гнев как в Польше, так и в Украине. Политические противники польского президента возмутились его высказываниями и призвали уволить чиновника. Анджей Дуда, в свою очередь, заверил, что всегда оставался непоколебим в вопросе оказания помощи Украине, а Варшава была одним из самых твёрдых союзников страны.

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Такие высказывания польского президента особенно могут сыграть на руку новому правительству Польши под руководством премьер-министра Дональда Туска, которое постепенно очищает власть от уцепившихся за неё политиков из политической партии «Право и справедливость» и пытается возобновить курс на оказание помощи Украине.