Теперь армянские власти рассматривают французов и индусов для сотрудничества в сфере обороны

После того, как Азербайджан решился военным путём урегулировать вопрос Нагорно-Карабахской Республики, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерениях Еревана стремиться к поиску новых союзников, способных обеспечить армянские интересы в регионе. При этом о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) речи не шло. Впоследствии армянские власти начали всё больше импортировать оружия французского и индийского происхождения.

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что в рамках диверсификации приобретения оружия и вооружений, страна приобрела новых партнёров в сфере обороны, наладив отношения со многими сверхдержавами. Теперь, по словам армянского министра, основными партнёрами для Еревана в оборонной сфере является Индия и Франция.

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Сурен Папикян подчеркнул, что процесс приобретения оружия положителен и необратим, а подписанные контракты по поставкам вооружения, как и проводимые реформы, значительно изменят качество вооружённых сил страны.

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Стоит напомнить, что Армения уже не первый год отказывается от участия в военных учениях, организованных Россией в рамках ОДКБ.