Начальник Генштаба Румынии призвал быть готовым к войне с Россией. Однако позже премьер-министр страны объяснил, что румынские власти не планируют воевать с кем-либо.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Румынии Влад Георгицэ в интервью румынской службе «Радио Свобода» призвал румынский народ быть готовыми на случай войны с Россией. Он добавил, что все жители Европы должны готовиться к распространению боевых действий за пределы Украины.

По мнению румынского офицера, Россия угрожает мировому порядку и демократии, поэтому ведёт сейчас борьбу не конкретно с Украиной, а в целом с «демократическим миром»

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Влад Георгицэ считает необходимым для Румынии предпринять все необходимые меры по подготовке к войне уже сейчас, чтобы быть готовыми на случай эскалации российско-украинского конфликта в ближайшем будущем, в чём он уверен.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку прокомментировал заявления начальника Генерального штаба страны, подчеркнув, что он не согласен с озвученным. Чиновник призывает сохранять спокойствие и отмечает, что румынские власти не планируют вступать в войну с кем-либо.

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Румыния стала не первой страной, где прозвучала риторика по подготовке к войне. В ряде стран Европы, в особенности в регионе Балтии, военные деятели призывает быть готовыми к прямой конфронтации с Россией, предпосылок к которой хоть и нет, но перестраховаться всё-таки нужно.