Из них $750 миллиардов - прямой убыток.

Ещё в июле 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обозначил, что на восстановление всех сфер украинского государства необходимо 750 миллиардов долларов. Тогда он анонсировал составление украинским правительством электронной карты, где будет отмечен весь список ущерба, нанесённого стране в ходе боевых действий. Глава украинского правительства предлагал взять деньги на восстановление из конфискованных счетов России и российских олигархов.

Спустя более чем год советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко назвал новую сумму общего ущерба для Украины - до 1 триллиона долларов. Из них, по словам украинского чиновника, 750 миллиардов долларов приходится прямых убытков, остальной ущерб формируется из косвенных убытков, например денег, которые могли поступить в украинский бюджет, если бы не боевые действия.

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Ранее в Европейском совете утвердили предложение Европейской комиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования украинских нужд. На том же заседании европейское сообщество утвердило четырёхлетний пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро.