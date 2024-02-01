В начале января северокорейский лидер выразил соболезнования японскому правительству после трагедии, вызванной землетрясением в стране.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о своих намерениях провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном после полученного сигнала от КНДР. Он считает, что это может решить проблему японо-северокорейских отношений и «открыть новую эпоху для обеих стран», но сначала необходимы переговоры на высшем уровне.

По словам главы японского правительства, над организацией встречи уже ведётся разнообразная работа, о содержании которой рассказать он не может, иначе это повлияет на будущие переговоры.

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Поводом для такой инициативы со стороны японских властей стали слова северокорейского лидера, который выразил сочувствия Фумио Кисиде и японскому народу после землетрясения. Подобный шаг со стороны КНДР был ещё аж в 1995 году в связи с Великим землетрясением региона Хансин-Авадзи, хотя с тех пор на японских территориях уже бывали землетрясения.

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Отношения между КНДР и Японией были усугублены из-за частых испытательных пусков северокорейских ракет, а также формирования между Соединёнными Штатами Америки, Южной Кореей и Японией союза, который в северокорейском государстве оценивают как угрозу.