Президент страны идентифицирует технику как металлолом.

Ещё в начале января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о готовности передать Соединённым Штатам Америки старую российскую технику в обмен на новое американское оружие, хотя обычно передача иностранного вооружения третьим странам запрещена без разрешения страны-поставщика (в данном случае - России)

Российский посол в Эквадоре Владимир Спринчан уже попытался объяснить эквадорским властям, что запрашиваемая штатами российская военная техника предназначена не для американцев, а для тех, кто умеет с ней обращаться, то есть для украинских военных.

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В свою очередь Нобоа сообщил, что поставка российской военной техники будет проведена, так как Эквадор смог доказать, что перед ними не оружие, а металлолом.

«В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», - утверждает он.

Неизвестно, какую именно технику получат Соединённые Штаты Америки от Эквадора, но на вооружении страны имеются советские вертолёты Ми-171Е и переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла»

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На текущий момент в Эквадоре царят массовые беспорядки, с которыми местные власти справиться самостоятельно не в состоянии. Эквадорские власти не против, если американцы направят в их страну сотрудников силовых структур, чтобы помочь урегулировать ситуацию.