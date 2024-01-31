Страны так и не закрыли вопрос Курильских островов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его правительство по-прежнему хочет решить территориальный спор между японским и российским государством касаемо Курильских островов с последующим заключением мирного договора.

При этом, как отмечает глава японского правительства, в Токио не планируют отказываться от антироссийских санкций, как и от поддержки Украины. Однако курс на урегулирование территориального вопроса Курил остаётся актуальным.

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В Японии считают, что Курильские острова должны быть признаны японскими территориями и главным условием для заключения между странами мирного договора, который не могут подписать уже более 70 лет, является возвращением островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В России же уверены, что южная часть Курильских островов отошла в состав Советского союза по итогам Второй мировой войны и оспаривать данный факт не имеет смысла.

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Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есимаса Хаяси ещё в конце 2023 года высказал возмущения по поводу позиция России насчёт Курильских островов. Он считает несправедливым, что российские власти фактически закрыли этот вопрос. Стоит напомнить, что две недели назад российский президент Владимир Путин обещал когда-нибудь посетить Курилы, чем фактически лишь в очередной раз напомнил о позиции России.