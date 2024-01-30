В частности это связано с отсутствием кадров.

Издание Financial Times, ссылаясь на анонимного бизнесмена, пишет, что Западу понадобится как минимум два года активного производства боеприпасов, чтобы обеспечить ими Украину и вывести её по уровню снарядов наравне с Россией.

По данным издания, в частности это связано с отсутствием высококвалифицированных специалистов: работники постарше уходят на пенсию, а люди 80-х и 90-х годов рождения не заинтересованы в подобной работе. С этим предположением можно поспорить, если учесть, что ещё ни одна крупная компания в сфере обороны не жаловалась на отсутствие сотрудников. В основном некрупные предприятия военно-промышленного комплекса опасаются усиленно наращивать свои мощности из-за того, что в случае разрядки мировой напряжённости, их продукт будет никому не нужен, а небольшой спрос покроют крупные компании.

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Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group в интервью Financial Times признался, что не может нарастить производство боеприпасов, так как нужное для этого оборудование необходимо ждать четыре года.

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Стоит отметить, что сейчас Украина испытывает серьёзные проблемы с боеприпасами в рядах Вооружённых сил Украины из-за отсутствия военной помощи от Соединённых Штатов Америки. Украинской армией выпускается порядка 2 - 3 тысяч артиллерийских снарядов ежедневно, тогда как российские военные могут позволить себе делать до 15 тысяч выстрелов по целям противника.