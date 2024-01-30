Два крупнейших аэропорта страны уже под управлением зарубежных холдингов, но казахские власти готовы отдать оставшиеся 22 аэропорта в частный сектор.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на Транспортном инвестиционном форуме «Европейский союз - Центральная Азия» заявил, что казахские власти готовы передать под управление европейских инвесторов оставшиеся 22 аэропорта в стране. Два крупнейших аэропорта казахского государства, располагающиеся в Астане и Алма-Аты, уже находятся под управлением зарубежных холдингов.

По словам казахского министра, в случае передачи оставшихся аэропортов под управление частного сектора, существует большой потенциал развития транзитного хаба между Азией и Европой именно в Казахстане.

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Помимо этого казахские власти готовы передать европейским компаниям порты Актау и Курык на берегу Каспийского моря с последующей их приватизацией, предлагая участникам Транскаспийского транспортного маршрута и Европейскому союзу подписать соответствующее соглашение по развитию данного маршрута.

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Уже в сентябре 2024 года в столице Казахстана проведут инвестиционный форум, который как раз таки организован с целью укрепления партнёрства в транспортной сфере с Европейским союзом.