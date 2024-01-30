В результате подобной атаки погибли американские военные.

Несколько дней назад Центральное командование Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки, отвечающее за планирование операций на Ближнем Востоке, сообщило, что в результате атаки группы беспилотных летательных аппаратов на американскую военную базу погибли трое военнослужащих страны. В организации нападения обвинили проираинские военные формирования, по которым Министр обороны страны Ллойд Остин обещал предпринять ответные меры «в нужное время, в подходящем месте»

Постоянный представитель Ирана при Организации объединённых наций в интервью проправительственному Информационному агентству Исламской Республики (IRNA) заявил, что иранские власти никак не причастны к нападению на американские военные базы.

реклама

По данным иранского телеканала Al Hadath, удар был осуществлён по объекту Т-22 на севере Иордании, где сейчас американские военные оказывают помощь стране в укреплении её границ. Сейчас выясняются обстоятельства ситуации и причины, по которой развёрнутые в этом районе системы противовоздушной обороны не смогли отразить атаку беспилотников, предположительно запущенных военизированными формированиями вроде йеменских хуситов из «Ансар Аллах» или ливанского движения «Хезболла», поддерживаемых Ираном.