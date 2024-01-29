Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Лидер ультраправых Венгрии заявил, что если Украина проиграет, они будут требовать Закарпатье
В этом регионе проживают этнические венгры.

реклама

Рост напряжённости в венгеро-украинских отношениях начался не с февраля 2022 года, а ещё раньше, в частности из-за венгерской политики, которая активно засматривается на Закарпатскую область в составе Украины, входившую в бывшую Австро-Венгерскую империю и где сейчас проживает доля этнических венгров.

Лидер венгерской политической партии ультраправого толка Mi Hazank («Наша Родина») Ласло Тороцкои заявил, что его движение будет претендовать на Закарпатье в случае поражения Украины в конфронтации с Россией.

реклама

Тороцкои придерживается позиции немедленного прекращения огня с последующим заключением мирного соглашения путём переговорного процесса. Он также осуждает поставкии вооружения украинской армии странами Запада и утверждает, что Украина куплена американской международной инвестиционной компанией BlackRock, располагающей почти десятью триллионами долларов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Ласло Тороцкои выступал с заявлениями против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, считая, что такое расширение североатлантического альянса существенно увеличивает риски возникновения новой мировой войны между странами Запада и Россией.

#украина #венгрия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
2
На российский электромобиль «Атом» оформлено уже 105 000 предзаказов
19
Большая часть регионов России получит 5G покрытие в этом году
27
На Урале завершилось строительство ЖД инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»
2
Три штурмовых отряда войдут в 1-ый добровольческий корпус, сформированный из бойцов ЧВК Вагнер
+
Крупнейшая в мире солнечная аккумуляторная система заработала на полную мощность
2
На сайте BAE Systems появились кадры испытаний AMPV C-UAS
+
В TikTok появятся 30-минутные ролики, что усилит его конкуренцию с YouTube
+
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
1
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
2
CDPR проинформировала про «альтернативную» концовку Cyberpunk: Edgerunners
+
Во время полёта разведывательный вертолёт Nasa Ingenuity потерял на сутки связь с марсоходом
+
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas вышел в первое плавание
2
Трамп: Если бы США атаковали, НАТО не пришла бы нам на помощь
1
Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
2
GTA 5 по-прежнему пользуется огромным успехом в Австралии и Новой Зеландии
+
Военкоры показали «кладбище танков» ВСУ в Запорожской области и выгоревший дотла Challenger 2
+
Microsoft увольняет тысячи сотрудников Activision Blizzard и Xbox и удаляет проекты
1
США планируют разместить ядерное оружие на территории Великобритании
+
Астероид размером с самолет приближается к Земле и окажется ближе Луны в 20:30 МСК
4

Популярные статьи

Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
66
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
6
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
7
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
7
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
1
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
14
Сможет ли The New York Times уничтожить ChatGPT
3
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
2
Обзор игры Call of Duty - до сих пор захватывающе
1
Серьезные проблемы в программе МБР Sentinel обнажили устаревание ядерного вооружения США
1

Сейчас обсуждают

Сергей Медков
11:19
Мне зп позволяет не унижаться за 3к.
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
Михаил Иванович
11:17
"Дак это пишут такие же гондоны как ты в боруховском чатике. В" А может пишут такие как ты, чтобы дискредитировать таких как нас? "А кутуза я вообще бы обоссал при встрече" Учитывая, что ты не с окопа...
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Роман Никольский
11:11
Не надо распространять свою шизу на других да ещё и не имея опыта/знаний в теме. За 7-8к (щас дороже наверное) легко можно приобрести шустрые безбуферники 2тб, падения скорости в которых в реальной ра...
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Михаил Авраменко
11:10
Чтобы наделать стопицот переможных фоток, дескать, морская граница на замке.
На Украине уничтожена передовая ПВО Skynex ценой в 90 млн долларов без возможности восстановления
Даниил Лавкрафт
11:09
Как можно "поменять" то что что ставится в другой разъём? Чисто из принципа выкинуть первый накопитель после установки другого? КГ/АМ, "статью" не читал.
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Korzhik90
11:08
Так для кого это роскошь 1000нит? Это был какой нибудь флагман (и то не каждый), теперь это дай бог средний показатель, потому что топы все выдают больше, даже оледы и самое главное, на кой эти ниты в...
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
boo4a
11:08
Так у них всегда так - как что то интересное появляется, так прям революция, но в тестовой сборке. А лет через 5 уже и юзеры могут пощупать. Но далеко не всё и изрядно подрезанное.
В Windows 11 появилась новая функция шумоподавления Voice Clarity
Дмитрий Зяблов
11:08
Да в скакуасии действительно всё в кладбищах, тут ты права старая обезьяна, твоя жопа шире.
В США пообещали, что не оставят атаку на американских военнослужащих без ответа
Дмитрий Зяблов
11:07
Пообещали они, ядерную бомбу сбросят как на япошек? 🤔
В США пообещали, что не оставят атаку на американских военнослужащих без ответа
Esperr
11:05
Школьник ты.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем