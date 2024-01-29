В этом регионе проживают этнические венгры.

Рост напряжённости в венгеро-украинских отношениях начался не с февраля 2022 года, а ещё раньше, в частности из-за венгерской политики, которая активно засматривается на Закарпатскую область в составе Украины, входившую в бывшую Австро-Венгерскую империю и где сейчас проживает доля этнических венгров.

Лидер венгерской политической партии ультраправого толка Mi Hazank («Наша Родина») Ласло Тороцкои заявил, что его движение будет претендовать на Закарпатье в случае поражения Украины в конфронтации с Россией.

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Тороцкои придерживается позиции немедленного прекращения огня с последующим заключением мирного соглашения путём переговорного процесса. Он также осуждает поставкии вооружения украинской армии странами Запада и утверждает, что Украина куплена американской международной инвестиционной компанией BlackRock, располагающей почти десятью триллионами долларов.

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Ранее Ласло Тороцкои выступал с заявлениями против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, считая, что такое расширение североатлантического альянса существенно увеличивает риски возникновения новой мировой войны между странами Запада и Россией.