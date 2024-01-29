Он считает, что американскому президенту не нужны новые полномочия и он может уже сейчас издать указ, предприняв меры по урегулированию пограничного кризиса.

Недавно была информация о том, что в Сенате нашёл обоюдную поддержку законопроект, расширяющий полномочия президента Соединённых Штатов Америки в пограничной политике и позволяющий ему закрыть южную границу в случае её перегрузки. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон не согласен с тем, что Джо Байдену нужны для этого новые полномочия. Стоит напомнить, что изначально законопроект хотели продвинуть в угоду республиканцев, чтобы они впоследствии одобрили военную помощь Украине.

По словам спикера нижней палаты Конгресса, американский президент итак обладает полномочиями, позволяющими издать ему указ о приостановлении допуска всех иностранцев через границу или ввести другие ограничения, которые он сочтёт нужным. Он считает, что Байден врёт, когда говорит о необходимости принять этот закон для разрешения проблемы на южной границе.

реклама

Майк Джонсон также подчеркнул, что предложенный законопроект предполагает допуск 150 тысяч пересечений границы ежемесячно прежде, чем вновь закрыть границу из-за перегрузки.

«К тому моменту Америка уже будет сдана (из-за пограничного кризиса - ред.)», - добавил он.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Спикер Палаты представителей призывает Джо Байдена уже сейчас предпринять все меры для урегулирования созданного им же кризиса на американо-мексиканской границе из-за либеральной миграционной политики, а не дожидаться одобрения Конгрессом новых полномочий для этого.