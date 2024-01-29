Британский флот вынужден отказаться от двух старых кораблей в угоду новым, так как попросту не имеет личного состава для обеих суден.

Недавно британские средства массовой информации начали писать, что Военно-морские силы Великобритании из-за нехватки личного состава будут вынуждены списать два старых фрегата HMS Argyll и HMS Westminster (Type 23), чтобы в перспективе вооружиться новыми суднами класса Type 31.

На фоне этого Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью британской газете Sky News заявил, что украинский флот с радостью бы принял в свой состав два старых британских корабля. Украинский адмирал отметил, что военно-морским силам нужны боевые корабли, ведь без них не будет флота и поэтому он бы поприветствовал решение британских властей передать Украине устаревшие корабли.

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В то же время украинское издание Defence Express, поговорив с аналитиками и экспертами, пришло к выводу, что дожидаться от Великобритании кораблей в ближайшее время не стоит. Дело в том, что ввести Type 31 на вооружение могут в начале 2030-х годов и только тогда страна будет вынуждена отказаться от устаревших Type 23. К этому всему стоит добавить, что британская армия из-за продолжающейся тенденции ежегодного снижения количества личного состава, в том числе в военно-морских силах, привыкла справляться с такими трудностями, например делая экипаж неприменяемых кораблей только из технического персонала попросту для поддержания их состояния.

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Фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster приняты на вооружение Королевского военно-морского флота Великобритании в 1989 и 1992 году соответственно. Несмотря на то, что им уже больше 30 лет, для военных кораблей это относительно молодой срок и прослужить они могут долго.