Однако без согласования финансирования украинских нужд это не имеет смысла.

Издание The Washington Post сообщает, что уже весной этого года Соединённые Штаты Америки обнародуют гарантии безопасности для Украины на следующие 10 лет.

Причём, как отмечается, новая стратегия страны по украинскому вопросу на 2024 год будет акцентирована не на содействию в проведении собственных наступательных операций Вооружёнными силами Украины, а защите подконтрольных территорий от новых наступлений российской армии. Помимо этого американские власти хотят помочь Украине в долгосрочной перспективе укрепить свою экономику и военную мощь.

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Однако, как подчёркивает The Washington Post, все стремления Белого дома помочь Украине обречены на провал, если не удастся согласовать военную помощь стране на сумму в 61 миллиарда долларов. Сейчас украинская армия истощена от нехватки боеприпасов и если ситуация не улучшиться, то потери среди личного состава Вооружённых сил Украины будут лишь расти.

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Ранее Великобритания уже предоставила украинским властям гарантии по безопасности, которые по большей степени представляли обещания по оказанию дальнейшей поддержки. Немаловажным является то, что теперь страны могут осуществлять военное сотрудничество, а украинский военно-промышленный комплекс - производить британское оружие.