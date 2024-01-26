Американские власти не исключают, что всё это может перерасти в конфликт между северной и южной частью Корейского полуострова.

Издание The New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме, пишет, что в Соединённых Штатах Америки не исключают развития вооружённого конфликта между Северной и Южной Кореей на фоне недавней эскалации ситуации в регионе и громких заявлений северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Американские чиновники хоть и не видят неминуемого риска полномасштабного столкновения между странами, однако небольшие обстрелы гражданского населения всё же могут происходить. В пример приводится инцидент в районе острова Ёнпхёндо 23 ноября 2010 года, когда северокорейские власти приняли учения южнокорейской армии за провокацию и обстреляли южнокорейские территории артиллерийским огнём, в результате чего пострадали около 20 человек.

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Представители Белого дома считают, что на фоне укрепления сотрудничества с Россией северокорейский лидер стал более уверенным и теперь без каких-либо опасений бросается заявлениями по поводу невозможности мирного воссоединение Корейского полуострова, а также ответных реакций на даже малейшую провокацию со стороны Южной Кореи. Стоит напомнить, что в Северной Корее снесли арку Воссоединения, которая символизировала намерения обеих стран осуществить мирное объединение в единую Корею самостоятельно и без вмешательства третьих сил, обеспечив национальное единство независимо от различий в идеологии, убеждениях и разном политическом строе, Источники The New York Times воспринимают последние заявления и действия Ким Чен Ына за ведение Северной Кореей агрессивной политики, к которой нужно относиться максимально серьёзно.