По данным издания Bloomberg, Россия согласна отказаться от внеблокового статуса, но все территориальные приобретения останутся за ней.

Издание Bloomberg, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, сообщает, что российский президент Владимир Путин по неофициальным каналам дал сигнал Соединённым Штатам Америки о готовности обсудить дальнейшую судьбу Украины и меры обеспечения её безопасности.

По данным издания, Путин готов отказаться от требования в виде внеблокового статуса Украины и отказа от вступления страны в НАТО, но при этом не собирается отказываться от территориальных приобретений, над которыми российская армия продолжает удерживать контроль на текущий момент.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg отметил, что Россия всегда будет готова к переговорам по Украине, но хочет достигнуть всех обозначенных целей. Несмотря на это, конфликт российские власти хотели бы закончить дипломатическим путём, однако без отказа от обозначенных целей.

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В Соединённых Штатах Америки неоднократно подчёркивали, что не собираются вести переговоры с Россией в обход Украины. В то же время украинское правительство не планирует отказываться от территориальных претензий, основанных на государственных границах страны 1991 года, в пользу российского государства.