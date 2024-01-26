В этом стране помог реэкспорт.

Издание Bloomberg сообщает, что несмотря на санкции, России удалось за 2023 года импортировать произведённые компаниями из Европы и Соединённых Штатах Америки микросхемы на общую суму в один миллиард долларов. Журналисты уточняют, что узнали об этом из засекреченных данных российской таможенной службы.

Как уточняется в статье, более половина импортированных Россией полупроводников и интегральных схем были изготовлены американскими и европейскими компаниями. В этом стране помог реэкспорт из третьих стран, в том числе Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов. Журналисты подчёркивают, что в сложившейся ситуации нет никаких доказательств нарушения компаниями санкционного законодательства, ведь прямого сотрудничества с Россией не зафиксировано.

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Bloomberg сделало запрос к представителям ряда компаний, которые заявили, что работают над борьбой с незаконной утечкой санкционных товаров в Россию, докладывая о соответствующих случаях компетентным органам власти.

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Стоит напомнить, что получаемые с Запада микросхемы используются в производстве танков, ракет, беспилотников и другого вооружения.