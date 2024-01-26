Осталось лишь дождаться когда по этому вопросу проголосуют в венгерском парламенте.

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по результатам телефонного разговора с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом объявил, что поддержит заявку Швеции на вступление в североатлантический альянс и призвал венгерский парламент проголосовать по этому вопросу как можно быстрее. До этого в турецком парламенте проголосовали за вступление страны в военный блок, оставив окончательное решение за президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как стало известно, турецкий президент одобрил решение парламента по вступлению Швеции в НАТО и теперь страна ещё на один шаг ближе к членству. Последнее условие для вступления государства в альянс - ратификация заявки в Венгрии, с чем, как стало понятно после слов Орбана, особых проблем не будет, а членство шведов - лишь вопрос времени, причём небольшого.

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Как только все страны-участники НАТО одобрят заявку Швеции на вступление в североатлантический альянс, Йенс Столтенберг официально пригласит государство в военный блок. В таком случае Балтийское море будет практически полностью подконтрольно североатлантическому альянсу за исключением небольшого доступа у России к акватории через Санкт-Петербург.