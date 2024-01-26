Он определит дальнейшие действия сил обороны, организаций и промышленности.

Начальник территориального командования Бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеман объявил, что немецкое правительство впервые с момента окончания Холодной войны подготовит оперативный план обороны на случай вторжения в государство. Его представят до апреля этого года.

Как объясняет немецкий генерал, в плане будут прописаны дальнейшие действия сил обороны, организаций и промышленного сектора. Сам документ является засекреченным и содержит сотни страниц, которые обсудят 26 января.

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Андре Бодеман также подчеркнул, что в случае начала войны, основной задачей Германии будет обеспечение передвижения по немецким территориям сил союзников. Помимо этого в плане обороны утвердят меры противодействия шпионажу, кибератакам и диверсиям, в том числе против объектов критической инфраструктуры.

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Командир Бундесвера считает необходимым разработать подобный план для предотвращения вооружённых конфликтов с учётом имеющихся рисков для Германии и Европы в целом. Он добавил, что не ожидает бронетанковых боёв на Северо-Германской низменности или высадки российских десантников, но есть существенная угроза для инфраструктуры, портов, мостов, энергетических компаний.