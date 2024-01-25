Американский лидер ответил им неустанным молчанием.

Вчера президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден выступал в Вирджинии, где уделил внимание проблеме абортов, однако во время речи его перебили как минимум восемь раз, о чём пишут иностранные средства массовой информации. Американский президент упоминал вопрос детоубийства при аборте, на что пропалестинске активисты, держа в руках государственную символику Палестины, перебивали его, задавая риторический вопрос: «Сколько детей вы убили?», намекая на проблему гибели гражданского населения в секторе Газа во время наземной операции Армии обороны Израиля.

Сторонники Джо Байдена, державшие в руках агитационные плакаты, после выкриков активистов начинали скандировать: «Ещё четыре года!» (речь про переизбрание американского президента на второй срок)

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В связи с этим американский президент не имел возможности продолжить речь и, как понятно по его лицу на видео, он лишь неустанно молчал, ожидая, пока ему вновь дадут слово. В этой ситуации остаётся непонятно, кто больше создавал помеху выступлению Байдена, если учесть, что пропалестинских активистов было единицы, а сторонников демократов, кричавших в поддержку президента, сотни.

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Это не единичные случаи, когда выступления Джо Байдена срывают активисты. Так, например, в 2022 году сторонник Дональда Трампа мешал выступлению президента ко Дню труда, в результате чего был задержан, но тогда Байдена призвал отпустить республиканского активиста, отметив, что каждый имеет право быть «идиотом»