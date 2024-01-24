Американские власти опасаются, что союз между государствами выгоден не только Путину, но и Ким Чен Ыну.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби прокомментировал возможный визит российского президента Владимира Путина в КНДР, выразив обеспокоенность по этому поводу.

По словам американского чиновника, укрепление и углубление отношений между Северной Кореей и Россией беспокоят Соединённые Штаты Америки, так как такой союз выгоден не только Путину, но и Ким Чен Ыну. Кирби задался вопросом, к каким последствиям это может привести в регионе.

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Представитель Белого дома также добавил, что американские разведывательные службы активно наблюдают за действиями северокорейского государствами, в частности отслеживая информацию о подготовке «к какому-то нападению»

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Ранее появилась информация, что в Северной Кореи снесли памятник, символизирующий мирное воссоединение с Южной Корее. Этому предшествовало заявление Ким Чен Ына, что южнокорейское государство сделало всё для того, чтобы воссоединить Корейский полуостров мирным путём стало невозможно из-за разных культурных, социальных и политических взглядов разделённого народа Кореи.