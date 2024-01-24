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Nacvark
Главе МИД Венгрии Петеру Сиярто пришло письмо с угрозами расправы перед его визитом в Украину
Письмо с соответствующим контекстом было отправлено на почту посольства, где говорилось, что «Бог прощает, но украинцы - нет»

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Венгерское издание Index пишет, что министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто адресовано письмо на украинском языке с угрозами накануне запланированного ним визита в Украину, где он должен провести встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По данным издания, письмо было направлено венгерскому посольству и в нём говорилось, что украинцы ненавидят правительство Венгрии, которое продолжает делать всё для поражения Украины в конфронтации с Россией. Анонимный автор пообещал Сийярто «взрывной приём» 29 января (дата поездки венгерского чиновника в Украину) и обещает, что бронепоезд его не спасёт. В письме также предлагают венгерскому министру заранее организовать себе похороны, а текст завершается следующей фразой: «Бог прощает, но украинцы - нет»

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Государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер прокомментировал ситуацию, заверив, что угрозами не запугать Петера Сийярто и он продолжит представлять венгерские интересы по прибытию в Украину. Дипломат подчеркнул, что визит венгерского министра на украинские территории не отменят, но давление между странами усиливается даже ещё до начала встречи.

#украина #венгрия #сийярто
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