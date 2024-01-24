Сейчас поездка на этапе согласования.

После начала боевых действий на украинских территориях обоюдный визит различных политических и военных деятелей северокорейского и российского происхождения проходит относительно часто. Однако сам Владимир Путин в Северную Корею не летал, хотя вероятность такой поездки в ближайшее время появилась после заявления Центрального телеграфного агентства КНДР с его приглашением, где, помимо прочего, российского президента называют самым близком другом северокорейского народа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию, что Путин действительно получил приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына в ближайшее время посетить его страну, но точных дат по организации их встречи нет.

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Однако позже Песков подчеркнул, что визит российского президента в Северную Корею не планируется до предстоящих президентских выборов в России, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На текущий момент поездка Путина что в Северную Корею, что в Турцию - находится на этапе согласования с второй стороной диалога.