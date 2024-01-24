Глава альянса подчеркнул, что текущие боевые действия превратились в сражение за боеприпасы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на брифинге совместно с Генеральным директором Агентства североатлантического альянса по поддержке и закупкам Стейси Каммингс, объявив, что военный блок заключил контракты на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов для закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм. Он подчеркнул, что это говорит о работоспособности системы закупок альянса.

По словам Столтенберга, закупленные снаряды необходимы для пополнения запасов союзников, ведь НАТО продолжит оказывать помощь Украине, где боевые действия превратились в сражение за боеприпасы.

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Агентство НАТО по поддержке и закупкам с июня прошлого года уже потратило на контракты порядка 10 миллиардов долларов в рамках согласованного плана действия по оборонному производству. Тогда 4 миллиарда долларов ушли на снаряды для гаубиц, танковые боеприпасы, противотанковые управляемые ракеты и артиллерийские снаряды калибра 155-мм. Оставшиеся 5,5 миллиардов долларов потратили на закупку противоракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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Йенс Столтенберг утверждает, что работа агентства создаёт стимул для трансатлантической оборонной промышленности, позволяя ей как поддерживать собственные запасы оружия, так и отправлять их Украине.