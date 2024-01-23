По словам российского министра, отношения между странами испортились ещё со времён Джорджа Буша-младшего.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом вряд ли каким-либо образом повлияет на российско-американские отношения, которые, по его мнению, испорчены ещё со времён американского президента-республиканца Джорджа Буша-Младшего.

Российский министр уточнил, что ещё тогда Буш взял направление на уничтожение всех стратегических соглашений, паритета, взаимному доверию, прозрачности с Россией и напомнил о ситуации, когда тогдашний американский президент сообщил российскому президенту Владимиру Путину о выходе из Договора по межконтинентальным баллистическим ракетам

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Сейчас Лавров видит лишь то, как комплекс превосходства и безнаказанности у Соединённых Штатов Америки углубляется, а американские власти попросту проигнорировали все жесты доброй воли, которые Путин демонстрировал во время первых своих двух президентских сроков.

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Стоит напомнить, что Трамп во время своих выступлений всегда говорил о хорошо выстроенных отношениях с Россией и лично Путиным, благодаря чему он собирается найти мирное решение по российско-украинскому конфликту всего за 24 часа после его избрания, если такое произойдёт.