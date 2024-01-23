С такой инициативой выступил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Андрей Широков заявил, что приватизация жилья в 90-х стала одной из самых больших ошибок, которая породила огромный класс «нищих собственников», не умеющих и порой не желающих управлять собственным домом.

Российский деятель утверждает, что у таких россиян на добровольной основе стоило бы забирать жильё, переселяя их в арендные субсидированные помещения, которыми управляет муниципалитет. Из плюсов то, что ответственность за содержания такого жилья несёт не арендатор, а как раз таки муниципалитет.

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По мнению председателя комитета Торгово-промышленной палаты, около 60% граждан должны жить в арендованном жилье, а не собственных квартирах, так как являются малоимущими. Причину, по которой стоит принять такое решение, Широков считает неспособность россиян платить за услуги ЖКХ. При этом он отметил, что стоимость таких услуг минимальна и их надо наоборот повышать для улучшения имущества.

Помимо этого Широков говорит, что платёж за содержание общедолевого имущества в 25 рублей за квадратный метр - это копейки, поэтому во избежание деградации имущества необходимо повысить его как минимум в четыре раза, то есть на уровень 100 рублей за квадратный метр.

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Андрей Широков возмущён и тем, что российские власти «загоняют всех без разбора» в частную собственность с помощью ипотеки, которую россияне потом не могут обеспечить.