Для этого могут образовать отдельный фонд.

Издание The Wall Street Journal, ознакомившись с проектом плана Европейской службы внешних связей, сообщает, что в руководстве международного объединения придумали, как оказать помощь Украине на более чем 20 миллиардов евро в обход Венгрии. Стоит напомнить, что планы европейцев выделить украинцам 50 миллиардов евро помощи осложнены из-за вето венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Инициатива европейской службы предполагает, что европейские страны направят Украине десятки миллиардов евро помощи, которые им впоследствии компенсируют из новообразованного фонда. Новый фонд поглотит около 6,5 миллиардов евро из уже существующего Европейского фонда мира и будет получать до 5 миллиардов евро ежегодно с 2024 по 2027 год.

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В свою очередь, страны-участники Европейского союза будут осуществлять совместные закупки вооружения, включая беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и противоракеты для систем противовоздушной обороны. Определённая часть средств будет потрачена на программу по подготовке украинских военных в Европе.

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План предусматривает, что уже в этом году европейские страны смогут претендовать на компенсацию за участие в программе помощи на общую сумму до 7,5 миллиардов евро. По данным The Wall Street Journal, обсуждать инициативу могут начать на саммите Европейского союза, который пройдёт уже 1 февраля. На этом же мероприятии повторно будет обсуждаться пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года, который, вероятнее всего, снова будет заблокирован Венгрией из-за не сильно продвинувшихся переговоров в этом вопросе.