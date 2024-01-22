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Nacvark
В Евросоюзе определят наказание для Израиля, если тот откажется от мирного плана по сектору Газа
Европейский союз думает над своим планом по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

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В Европейском союзе думают над определением последствий для Израиля, если тот откажется принять участие в плане по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенного европейцами, о чём сообщает издание Financial Times, ссылаясь на распространённый руководством союза соответствующий документ.

Предполагается, что в рамках мирного плана европейские государства хотят предложить Израилю надёжные гарантии безопасности, если тот будет согласен на существование независимого суверенного государства Палестина с дипломатическим признанием израильскими властями и полную дипломатическую интеграцию обеих государств в регион Ближнего Востока с нормализацией всех отношений. Стоит напомнить, что некоторые государства, например Саудовская Аравия, отказываются вести дипломатические отношения с Израилем, пока он не примет решение по созданию независимого суверенного палестинского государства.

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При этом Financial Times признают, что у Европейского союза гораздо меньше рычагов влияния на Израиль, чем у Соединённых Штатов Америки. В то же время Израиль является ассоциированным государством с Европейским союзом, что предоставляет ему преференциальные торговые и инвестиционные льготы, и поэтому европейцы вполне могут повлиять на израильских властей с помощью документа, декларирующего этот статус израильскому государству.

#израиль #евросоюз #сектор газа
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