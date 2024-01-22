Кошки отказываются есть грызунов в таком количестве.

Издание CNN опубликовало статью, в которой рассказывается о нашествии крыс и мышей в окопах на украинских территориях. Журналисты издания назвали это мрачным отголоском Первой мировой войны и показателем, что боевые действия стали статичными. Такое резкое нашествие крыс обусловлено сменой времён года и циклом спаривания крыс.

В материале издания пишут, что грызуны активно распространяют болезни, вызывающие у военных рвоту и кровотечение из глаз, подрывающие боеспособность и возвращающие в жуткие условия мировых войн. Порой солдатам удаётся спать по два - три часа максимум и всё ещё зависит от того, насколько им повезло, ведь в одной землянке с четырьмя бойцами может жить тысяча мышей и крыс.

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Украинский боец в интервью CNN рассказывает, что у них была кошка по кличке Буся и до определённых пор она с честью вела борьбу с грызунами, но в один момент, когда их стало слишком много, отказалась выполнять свои прямые обязанности: «Кошка может поймать одну - две мыши, но если их за семьдесят, то это невозможно»

CNN также вспоминают о том, что в декабре в ряде российских воинских частей прошла вспышка мышиной лихорадки, которая скосила многих бойцов. Среди симптомов у больных была сыпь, низкое кровяное давление, рвота и кровоизлияние в глаз.

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По данным издания, убытки от грызунов только в одном блиндаже составляют порядка одного миллиона гривен (~26 тысяч долларов)