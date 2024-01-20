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Nacvark
Зеленский выразил свои волнения по поводу идеи Трампа завершить боевые действия за 24 часа
Украинский президент обеспокоен тем, как это сделает возможный американский президент и в ущерб чьих интересов.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Channel 4 News прокомментировал слова кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа касаемо его желания завершить боевые действия на украинских территориях всего за 24 часа. Стоит напомнить, что американский политик объяснял суть своего плана, основанного на ультиматумах: Украине - инициировать переговоры с российскими властями или лишиться поддержки, России - согласиться на переговоры с украинскими властями или ожидать крупнейших за историю поставок оружия украинской армии.

Украинский президент обеспокоен тем, что Трамп в открытую говорит о своих намерениях принимать решения самостоятельно, то есть без России и Украины. Он считает, что идея кандидата в американские президенты, которую никто не слышал, может не работать для украинского народа для достижения им победы в боевых действиях, а её суть лишь в её выполнении и завершении боёв..

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Зеленский в очередной раз призвал Дональда Трампа приехать в Украину прямо сейчас, если он действительно имеет план, как положить конец боевым действиями всего за 2 часа. Ранее американский политик отказывал украинскому президенту, объясняя это конфликтом интересов, ведь сейчас команда Зеленского работает с Администрацией Байдена.

#россия #украина #сша #зеленский #трамп
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