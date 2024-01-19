Движение объединяет иностранцев, чувствующих любовь к русскому миру.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что первый съезд Международного движения русофилов (МДР) запланирован на первую половину 2024 года. Речь идёт о международной организации, учреждённой в марте 2023 года.

Международное движение русофилов направлено на объединение иностранных граждан, которые чувствуют любовь к России, русскому языку, русской культуре, поддерживают традиционные ценности, а также другие элементы русского мира - утверждает российский министр. Основная деятельность организации состоит в продвижение русофильской повестки в мире с целью подавления мировой русофобии.

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Основатель движения Николай Малинов (болгарский политик) пообещал, что постарается открыть свои отделения во всех странах, где это возможно с учётом местного законодательства. В то же время там, где это невозможно, организация «будет ориентироваться на частные инициативы местных жителей»

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По мнению Малинова, курс МДР в основном близок африканским народам и латиноамериканским странам. На учредительном съезде организации присутствовали представители порядка сорока стран.