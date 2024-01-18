Помимо этого европейские страны начинают следовать примеру США, отказываясь от военных поставок или снижая их интенсивность.

Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что на текущий момент американское правительство не может получить финансирование Украины. Однако это не означает, что боевые действия закончились и сейчас украинскую армию атакуют на их позициях.

Американский чиновник отметил, что не собирается раскрывать карты русским, рассказывая об оставшемся арсенале Украины. При этом он указал на то, что отсутствие американской помощи приводит к истощению определённых вооружений, некоторые из них закончатся уже через 2 - 3 месяца.

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После того, как Соединённые Штаты Америки прекратили поставлять Киеву оружие, европейские страны решили следовать примеру американского гегемона и либо прекратили поставки, либо снизили их интенсивность - добавил Кирби.

Последний пакет военной помощи Украина получила ещё 27 декабря 2023 года. Перед этим страна три месяца получала оружие в меньших масштабах, нежели раньше, так как ассигнованное прошлогоднее финансирование постепенно заканчивалось.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть захвачена Россией, если Соединённые Штаты Америки и Европейский союз не возобновят военные поставки.