Однако он отметил, что США готовы к переговорам, если Россия подойдёт к этому вопросу с хорошими намерениями на основе основных принципов, среди которых - территориальная целостность.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америк Энтони Блинкен, отвечая в Давосе на вопрос по поводу того, есть ли хотя бы приближённая перспектива к возобновлению переговорного процесса для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, заявил, что не видит сейчас такого.

Американский чиновник отметил, что американские власти всегда открыты к переговорам, так как это то, чего украинцы хотят больше всего. Однако для переговоров нужна готовность России подойти к вопросу с хорошими намерениями и соблюдением основных принципов, нарушенных ей во время после ввода войск на украинские территории, в числе которых - уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости.

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Официально Россия согласна на ведение переговоров по украинскому вопросу, но только на своих условиях. Украинские власти в последнее время всё ещё больше против переговорного процесса с российским правительством. Если в 2022 году украинский президент Владимир Зеленский был готов говорить с Путиным, если тот согласится признать территориальную целостность Украины, то сейчас такой вариант он и вовсе отсеивает. В то же время американские власти, как и российские, постоянно напоминают о готовности вести переговоры, но только на своих условиях.