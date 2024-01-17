С таким предложением выступил скандальный российский депутат Виталий Милонов.

Российский депутат Виталий Милонов на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной думы выступил с предложением наказывать за инициацию бракоразводного процесса.

Изначально комитет обсуждал вопрос единовременных выплат супругам при регистрации брака, однако Милонов выступил со своим словом, объяснив, что основная проблема не в малом количестве регистраций в ЗАГСе, а большом количестве разводов. По этой причине он готов поддержать выплаты, если в то же время за развод будут наказывать.

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Российский депутат предлагает штрафовать за расторжение брака на сумму в 100 тысяч рублей или отправлять в зону боевых действий. Комментируя необходимость поощрения регистрации отношений, он отметил, что брак сам по себе праздник человеку.

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Сам Виталий Милонов через два дня после объявления частичной мобилизации в России записался добровольцем на Донбасс. По данным российских средств массовой информации, всего чиновник прослужил пять месяцев в звании младшего сержанта на артиллерийской должности. Российская журналистка Мария Борзунова (признана иностранным агентом) комментировала пребывание Милонова в зоне боевых действий, называя его службу фиктивной, так как он неоднократно покидал место службы и по большей степени участвовал в пиар-кампании в поддержку российской армии.