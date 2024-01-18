Страна исчерпала возможности сдерживания давления от союзников.

Венгрия остаётся единственной страной, оказывающей существенное влияние на решения Европейского союза, блокируя все инициативы по поддержке Украины. Однако, как пишет издание Politico, венгерские власти дали сигнал, что скоро снимут вето с решения по поводу многолетнего финансирования украинского государства.

По данным издания, Венгрия уже озвучила своё требование для снятия вето, но оно было отвергнуто союзниками. Венгерские власти хотели, чтобы многолетняя поддержка одобрялась ежегодно, что, по мнению сторонников Украины в Европейском союзе, нерационально, ведь тогда венгры смогут из года в год выставлять союзникам новые требования, угрожая оборвать помощь украинцам.

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Европейские дипломаты и чиновники рассказывают Politico, что уже в течение следующих нескольких недель, к саммиту союза 1 февраля, вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро может быть вновь поднят и в этот раз Венгрия не сможет его заблокировать, так как просто исчерпала возможности сдерживания давления от коллег по Европейскому союзу.

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Стоит напомнить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже поступался перед союзниками, когда покинул зал заседаний во время голосования Европейского совета по началу переговорного процесса с Украиной о вступлении страны в Европейский союз.