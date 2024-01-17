Такую рекомендацию украинскому президенту дал советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Несмотря на то, что основные наступательные операции Вооружённых сил Украины уже закончились, определённые попытки по продвижению предпринимаются в Херсонской области, однако на текущий момент они безуспешны. Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой рассказало, что советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому дать украинской армии приказ встать в оборону.

Как пишет Bloomberg, Зеленский осознаёт рациональность такого решения, но публично об этом говорить не желает. В то же время Россия ставит своим приоритетом именно удержание подконтрольных территорий, а не захват новых, в надежде возвращения бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом уже этой осенью.

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Журналисты издания считают, что украинский президент, отказываясь от режима прекращения огня с Россией, принимает правильное решение, ведь российское командование несомненно воспользуется этим для прорыва украинских позиций в случае возобновления боевых действий.

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Bloomberg отмечает, что в этой ситуации самое шокирующее то, как и который раз Запад предал Украину. По мнению автора статьи, Владимир Зеленский должен просить оружие у Соединённых Штатов Америки в обмен на временный отказ от наступательных амбиций и переход в оборону.