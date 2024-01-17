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Несмотря на то, что основные наступательные операции Вооружённых сил Украины уже закончились, определённые попытки по продвижению предпринимаются в Херсонской области, однако на текущий момент они безуспешны. Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой рассказало, что советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому дать украинской армии приказ встать в оборону.
Как пишет Bloomberg, Зеленский осознаёт рациональность такого решения, но публично об этом говорить не желает. В то же время Россия ставит своим приоритетом именно удержание подконтрольных территорий, а не захват новых, в надежде возвращения бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом уже этой осенью.
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Журналисты издания считают, что украинский президент, отказываясь от режима прекращения огня с Россией, принимает правильное решение, ведь российское командование несомненно воспользуется этим для прорыва украинских позиций в случае возобновления боевых действий.
Bloomberg отмечает, что в этой ситуации самое шокирующее то, как и который раз Запад предал Украину. По мнению автора статьи, Владимир Зеленский должен просить оружие у Соединённых Штатов Америки в обмен на временный отказ от наступательных амбиций и переход в оборону.