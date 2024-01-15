Украинский президент примет участие во Всемирном экономическом форуме.

Вчера Офис президента Украины объявил, что украинский президент Владимир Зеленский отправиться в Швейцарию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, проведёт встречу с председателями обеих палат швейцарского парламента, лидерами партий и другими чиновниками страны.

В ноябре 2023 года Украину уже посещал тогдашний швейцарский президент Ален Берсе. Перед этим, в марте того же года, он заявил, что швейцарское оружие не должно попасть в руки украинской армии, так как Швейцария основана на приверженности миру, гуманитарному праву и посредничеству, где это возможно.

реклама

Примечательно, что немного ранее, чем стало известно о визите Зеленского в Швейцарию, министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе сообщил о необходимости найти путь включения России в переговорный процесс по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Он считает, что мир не настанет, пока Россия не скажет своё слово. Министерство иностранных дел России выразило мнение, что Швейцария могла специально сделать такое заявление, чтобы повлиять на «принципиальные подходы» российских властей и заманить их в ловушку.