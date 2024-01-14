Технология использовалась ещё во времена Германской империи и Кайзера.

Ближе к концу XIX века в Германской империи начала развиваться пневматическая почта (пневмопочта), предполагающая систему перемещения штучных грузов небольшого веса (чаще всего - документов) в закрытых контейнерах по системе трубопроводов в пределах одного ведомственного здания. В 2001 году в ведомстве федерального канцлера Германии была установлена забытая всеми пневмопочта, состоящая из системы с 36 станциями общей протяжённостью 1,3 тысяч метров. Федеральный архив Германии (Bundesarchiv)В эпоху цифровых технологий такой механизм доставки почты кажется неуместным и к 2025 году немецкие власти планировали отказаться от него, однако, по данным Bild, немецкий канцлер Олаф Шольц хочет сохранить пнемопочту.

Основная причина, почему глава немецкого правительства принял такое решение - такой способ доставки секретных писем выделяется высокой безопасностью в условиях российского шпионажа. Обеспокоенность касаемо российского шпионажа связана с недавним скандалом, когда бывший сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Линке был обвинён в передаче информации Федеральной службе безопасности России.

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На текущий момент через систему труб доставляют ежемесячно около тысячи писем. В основном речь идёт о срочных письмах, которые нельзя пересылать в электронном виде, так как они подлежат тайному хранению или оригинал нужно подписать.

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Обслуживание пневматической почты обходится немецкому бюджету в 15 тысяч евро ежегодно.