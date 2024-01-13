Соответствующую петицию подписало 120 депутатов.

Несколько дней назад финский депутат Европейского парламента Петри Сарвамаа инициировал сбор подписей среди европейских депутатов по лишению Венгрии права голоса в Европейском совете. Такой шаг обосновывается тем, что премьер-министр страны Виктор Орбан на голосованиях главного органа политического управления Европейского союза своим голосом отклоняет решения, одобренные другими 26 странами-участниками союза.

По словам Петри Сарвамаа, петиция получила отзыв и собрала 120 подписей среди европейских депутатов. Для понимания, в Европейском парламенте исполняют полномочия 705 депутатов.

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Европейский парламентарий утверждает, что важно было оценить реальную поддержку лишения Орбана права голоса перед непосредственным проведением пленарных заседаний Европейского парламента. Уже на следующей неделе может пройти голосование по венгерской резолюции, где «в определённой форме» будет присутствовать статья 7, пункт 2 Договора о Европейском союзе, как раз таки предусматривающая возможность приостановления определённых прав стран-участников за неоднократные нарушения ценностей союза.

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На текущий момент механизм голосований в Европейском союзе фактически застрял из-за возможности Венгрии единолично заблокировать любое решение.