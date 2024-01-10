Премьер-министр страны Виктор Орбан единолично блокирует многие решения 26 стран-участников союза.

Финский депутат Европейского парламента Петри Сарвамаа инициировал петицию среди коллег о лишении Венгрии права голоса в Европейском совете в соответствии со статьёй 7 Договора о Европейском союзе, которая допускает приостановление определённых прав страны-участника при неоднократном нарушении ценностей союза: верховенства права, равенства, свободы, демократии и уважении человеческого достоинства.

По словам депутата, механизм принятия решений странами-участниками Европейского союза застрял из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Единственный выход из ситуации, который он видит - лишить страну права голоса, чтобы она не блокировала решения, принимаемые 26 странами-участниками союза.

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Сбор подписей будут осуществлять до пятницы этой недели, после её передадут председателю Европейского парламента Роберте Метсоли.

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Поводом для инициации петиции стала информация о возможной отставке председателя Европейского совета Шарля Мишеля уже этим летом, которая может дать возможность Венгрии занять кресло лидера союза, укрепив позиции венгерского государства и, соответственно, Виктора Орбана в Европейском союзе.