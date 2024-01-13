На Западе планируют постепенно оказывать помощь Украине за счёт них.

С недавних пор на Западе вновь стал актуален вопрос изъятия замороженных российских активов, которые могут использовать для оказания помощи Украине. Ситуация набрала обороты после того, как американский президент Джо Байден выступил со словами поддержки законопроекта, который предусматривал передачу активов украинским властям.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже комментировал ситуацию, предупреждая, что Россия будет отстаивать свои интересы в суде и это может понести серьёзные юридические и финансовые последствия тех, кто инициировал подобное решение.

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По данным издания Bloomberg, российские власти ведут консультацию с международными юридическими фирмами для анализа заграничного законодательства и возможности передачи российских активов в распоряжение украинского правительства. Может Россия и не сможет вернуть доступ к своим активам, но вполне имеет шансы заблокировать их передачу Украине.

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В случае, если Россия не сможет отстоять свои интересы в суде, существует риск, что украинские власти получат источник долгосрочного финансирования за счёт российских инвестиций, за счёт чего Украина будет закупать оружие и выплачивать зарплаты военным. Такой исход может пошатнуть доверие к западным банковским учреждениям, ведь любое государство, вкладывающее в них, должно будет смириться с угрозой, что конфликт с Западом может обернуться заморозкой вложенных активов.