Помимо этого страна выделит украинской армии 1,2 миллиарда евро.

Президент Эстонии Алар Карис во время «турне» украинского президента Владимира Зеленского по странам Балтии выступил с заявлением, что он против каких-либо ограничений, устанавливаемых Западом, по обстрелам российских территорий украинской армией.

Эстонский президент отметил, что когда Украине передаются разные виды вооружения, нельзя ограничивать её в атаках на объекты, расположенные на территории России. Он в целом выступает против каких-либо ограничений при поставках западного оружия, которые накладывают западные страны во избежание их прямого вовлечения в российско-украинский конфликт.

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Алар Карис также добавил, что поддержка украинского государства должна быть неограниченной. Вдобавок к своим словам он объявил о долгосрочном пакете помощи Украине на общую сумму 1,2 миллиарда евро, которые украинские власти должны получить вплоть до 2027 года. Стоит понимать, что для эстонцев это большая сумма, ведь ВВП страны в два раза меньше, чем у Белоруссии, при этом страна имеет небольшое число населения (1,3 миллиона человек), от чего доход с налоговых поступлений в разы ниже.