Пять дней пребывания в северокорейском государстве обойдётся в 750 долларов.

Правительство Приморского края объявило, что уже в феврале первая группа российских туристов сможет посетить горнолыжный курорт в Северной Корее. Обойдётся такой пятидневный тур в 750 долларов без учёта личных расходов, аренды горнолыжной экипировки. Организатором поездки выступает туристический оператор «Восток Интур»

В первый день туристы прибудут в Пхеньян, осмотрят ключевые достопримечательности северокорейской столицы, включая триумфальные ворота, монумент идей чучхе (северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология), памятник Трудовой партии Кореи и площадь имени Ким Ир Сена.

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В следующие дни россияне прибудут на самый популярный в Северной Кореи горнолыжный курорт Масикрён, заселившись в одноимённый пятизвёздочный отель. Самая высокая точка курорта - 1,360 метров, самый крутой склон - 40 градусов.

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Ранее, В декабре 2023 года, в КНДР прибыла делегация из Приморского края, в том числе губернатор Олег Кожемяко, которая обсудила развитие гуманитарных связей с КНДР, в особенности - в области туризма, спорта и культуры. Тогда глава региона посетил северокорейские горнолыжные курорты и пообещал проработать вопрос в организации маршрутов их посещения россиянами.