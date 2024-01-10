«Мы думали, что, если они (ВСУ) откусят больше, чем они смогут прожевать на юге, они будут разгромлены», - высокопоставленный чиновник Пентагона.

Издание Business Insider, цитируя книгу международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова «Наши враги исчезнут», пишет о том, как Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный планировал в 2022 году провести дерзкое наступление в южной части украинских территорий, атаковав Крымский полуостров, но в Соединённых Штатах Америки отказали в реализации такой стратегии.

Тогда украинский президент Владимир Зеленский поддержал план Валерия Залужного и Украина просила не тысячи единиц бронетехники, а всего лишь 90 дополнительных гаубиц с достаточным количеством артиллерийских снарядов. Однако американские власти опасались, что украинская армия провалит наступление и последствия этому будут катастрофические.

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Высокопоставленный чиновник Пентагона объясняет, что тогда в штатах не верили в успешность такой миссии, учитывая отсутствие обученного персонала и оборудования для отправки на юг. Вместо этого американцы порекомендовали украинскому руководству наступать в Херсонской области и в целом они не прогадали, давая такие рекомендации.

«Мы думали, что, если они (имеется в виду ВСУ) откусят больше, чем они смогут прожевать на юге, они будут разгромлены», - говорит чиновник.

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Позиция Запада украинского генерала не устроила. Залужный заявил, что Украина должна наступать там, где должна, а не там, где может. Впрочем, тогда существование Украины по сути зависело от поставок оружия американским правительством, поэтому спор был недолгим.

